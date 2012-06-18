修正：希腊新民主党寻求组联合政府

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
(更正:内文第二段..."周六"大选...因译文有误,应更正为"周日")
* 保守派赢得议会微弱多数席位
* 必须与泛希社运组建联合政府
* 选举结果给市场带来宽慰
路透雅典6月18日电---希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党後,将於周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景,并给全球市场带来宽慰.
希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)呼吁民众给予广泛支持.新民主党在周日大选中击败了左翼激进联盟党,後者曾威胁称要取消希腊援助协议,与提供金援国家处於对立面.
"目前不能浪费时间,"萨马拉斯在雅典向记者表示,当时高声叫喊的支持者挥舞着蓝色的党旗."一个救助全国的政府必须促进经济成长,并确保希腊结束最坏的时期,"他说.
99%的计票结果显示,新民主党赢得29.7%的选票,领先于得票率27%的左翼激进联盟党.萨马拉斯将需要得到泛希腊社会主义运动(泛希社运,PASOK)的支持才能组建新政府.
由於得票第一的党派可获得50个席位的奖励,这一结果将让新民主党和泛希社运在300个席位的希腊议会中共占据162席,可组建承诺广泛实施1,300亿欧元(1,640亿美元)希腊纾困计划的执政联盟.
泛希社运党称,希望结成包括左翼激进联盟党在内的广泛联盟,但最重要的还是组建政府,为困扰希腊和全球金融市场的政治不确定性画上句号.
泛希社运党官员告诉路透,该党周一将举行会议,决定以何种方式支持萨马拉斯--是完全参与政府,还是在议会中与联盟持相同的投票立场.
欧元区夥伴国或将助希腊新政府一臂之力,德国外长暗示,可能允许希腊花更多时间来执行减支措施.
但多数分析师认为,即便是这样,希腊或许也无望履行承诺.希腊经济深度衰退目前进入第五个年头.
左翼激进联盟党领导人、现年37岁的齐普拉斯明确表示,该党当前成为主要的反对党,誓言将继续抵制外界援助,并迟早会取得政权.
"很快,左翼将会掌权,"齐普拉斯承认竞选失败後在雅典表示."明天我们会再战."
分析师称,支持援助的政党联盟恐怕维持不了多长时间,因为一方面他们的选民支持率仅略高於40%,另一方面债权人迫使希腊实施更多撙节措施,而民众已经承受不起.(完)
--编译 肖群英/艾茂林;审校 张明钧/丁琦
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