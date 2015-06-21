欧洲政经：法国财长萨潘称，必须全力避免希腊退出欧元区

路透巴黎6月20日 - 法国财长萨潘接受报纸专访时称，如果希腊退出欧元区，对希腊将是一场灾难，必须采取一切措施避免发生这种状况，因为后果难以想象。

萨潘还表示，希腊必须拿出“可靠”而且“严肃”的方案。

“我们必须达成协议，让希腊避免眼前的灾难，并长久的恢复就业、增长和投资，”他对Le Journal du Dimanche报表示。

当被问及如果希腊退出欧元区，会发生什么时，萨潘表示，“这是个未知的领域，谁也不知道有多大风险。因此我们必须避免出现这种状况。”

欧元区领导人周一将举行紧急峰会，以设法避免希腊违约。希腊银行提款加快，政府收入大幅减少，该国政府与国家债权人就改革换援助的协议谈判仍处在僵局。(完)