欧洲政经：法国财长萨潘称，必须全力避免希腊退出欧元区

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透巴黎6月20日 - 法国财长萨潘接受报纸专访时称，如果希腊退出欧元区，对希腊将是一场灾难，必须采取一切措施避免发生这种状况，因为后果难以想象。
萨潘还表示，希腊必须拿出“可靠”而且“严肃”的方案。
“我们必须达成协议，让希腊避免眼前的灾难，并长久的恢复就业、增长和投资，”他对Le Journal du Dimanche报表示。
当被问及如果希腊退出欧元区，会发生什么时，萨潘表示，“这是个未知的领域，谁也不知道有多大风险。因此我们必须避免出现这种状况。”
欧元区领导人周一将举行紧急峰会，以设法避免希腊违约。希腊银行提款加快，政府收入大幅减少，该国政府与国家债权人就改革换援助的协议谈判仍处在僵局。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。