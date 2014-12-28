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时事要闻 | 2014年 12月 28日 星期日 15:14 BJT

一艘意大利渡轮在希腊附近海域起火

路透雅典12月28日 - 希腊海岸警卫队官员周日称，一艘悬挂意大利国旗的渡轮发生火灾，船上载有466名乘客和船员，当时正从希腊驶往意大利。

海警官员称，这艘Norman Atlantic号渡轮从希腊西部的Patras驶往意大利港口Ancona，在距离希腊小岛Othonoi约33海里处发出呼救信号。

海警发言人Nikos Lagkadianos称，“根据最初的消息，船长已下令疏散船上人员。”

电话联系希腊电视台的乘客称，渡轮正试图疏散人员，但情况严峻。

当地时间接近上午6.00（北京时间中午12点），渡轮搭载车辆的区域发生火灾。这艘渡轮搭载了222辆车。

一架直升机和两艘救援船正赶往出事海域，一艘集装箱船在附近。海岸警卫队称，出事海域有强风。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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