意大利失火渡轮上仍有数百乘客受困

意大利和希腊直升机周日的救援行动持续到夜里，以解救受困于亚得里亚海上失火渡轮上的乘客。当局表示，渡轮上的乘客和船员共计478人，其中一名希腊男子已经死亡，另有4人受伤。恶劣的海况和强风仍令救援工作十分艰难。路透