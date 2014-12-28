一艘意大利渡轮在希腊附近海域起火

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典12月28日--希腊海岸警卫队官员周日称，一艘悬挂意大利国旗的渡轮发生火灾，船上载有466名乘客和船员，当时正从希腊驶往意大利。
海警官员称，这艘Norman Atlantic号渡轮从希腊西部的Patras驶往意大利港口Ancona，在距离希腊小岛Othonoi约33海里处发出呼救信号。
海警发言人Nikos Lagkadianos称，“根据最初的消息，船长已下令疏散船上人员。”
电话联系希腊电视台的乘客称，渡轮正试图疏散人员，但情况严峻。
当地时间接近上午6.00（北京时间中午12点），渡轮搭载车辆的区域发生火灾。这艘渡轮搭载了222辆车。
一架直升机和两艘救援船正赶往出事海域，一艘集装箱船在附近。海岸警卫队称，出事海域有强风。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申