意大利失火渡轮上仍有数百乘客受困

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记者 Renee Maltezou/Gavin Jones
路透雅典/罗马12月28日 - 意大利和希腊直升机周日的救援行动持续到夜里，以解救受困于亚得里亚海上失火渡轮上的乘客。救援人员需克服黑暗和恶劣天气的影响，不利的条件影响了其他船只的救援努力。
直升机将乘客从悬挂意大利国旗的Norman Atlantic渡轮上救起，并转移到附近的船只上。这艘渡轮底层的车库在当天稍早些时候发生火灾。
当局表示，渡轮上的乘客和船员共计478人，其中一名希腊男子已经死亡，另有4人受伤。意大利海军称，190人已经脱离危险区域，287人仍在船上。
意大利海警称，船上的火势“已经得到控制”，连接到一艘拖船的缆绳让渡轮得以保持稳定，以为救援行动提供帮助。但是恶劣的海况和强风仍令救援工作十分艰难。
渡轮将被拖到附近的港口，但是意大利海军官员称，还未决定将其拖往意大利还是阿尔巴尼亚的港口，之前希腊、阿尔巴尼亚和意大利官员发布的声明内容矛盾。
希腊船运部长Miltiadis Varvitsiotis告诉记者，在将渡轮拖往港口过程中，空中救援工作仍将继续进行，救援人员将努力驾船接近渡轮，在条件允许情况下，解救渡轮上的受困人员。
意大利海军称，两架意大利空军的直升机、一架希腊的超级美洲豹直升机以及一架意大利飞机正在参与救援。另有其他飞机和10艘船只也参与了支援行动。
希腊海警发言人Nikos Lagkadianos稍早表示，影响救援行动的大雨帮助控制了渡轮上的火情，不过船只仍在燃烧。
惊恐的乘客称，他们被迫不断向渡轮的上层移动，以躲避火焰。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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