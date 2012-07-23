希腊应以德拉克马来支付部分养老金等支出--德议员

路透柏林7月23日电---德国世界报周一援引基督教社会联盟(CSU)秘书长Alexander Dobrindt的话称,作为逐步退出欧元区的一个步骤,希腊应用德拉克马来支付该国一半的养老金和公务员薪资.

Dobrindt长期以来都支持希腊退出欧元区.CSU与德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)属同一阵线.

"我们对希腊已经仁至义尽.绝不能再有更多救援.一个国家若没有意愿或能力满足条件,就必然有退出欧元区的可能,"Dobrindt表示.

对欧盟救援一事,CSU的态度经常比CDU更激烈.但他的评论也突显出,德国对希腊一直未能实现援助计划所要求的改革目标感到十分失望.

"希腊应该开始用德拉克马来支付一半的公务员薪资、养老金和其它支出,"Dobrindt说.

"对希腊来说,逐步重新启用德拉克马比骤然改变来得好.将德拉克马当成(与欧元)并行的货币,将会带来经济成长的机会."

Dobrindet并未解释,希腊如何能在不引发金融市场动荡及银行挤兑的情况下,部分恢复旧货币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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