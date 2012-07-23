希腊应以德拉克马来支付部分养老金等支出--德议员

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透柏林7月23日电---德国世界报周一援引基督教社会联盟(CSU)秘书长Alexander Dobrindt的话称,作为逐步退出欧元区的一个步骤,希腊应用德拉克马来支付该国一半的养老金和公务员薪资.
Dobrindt长期以来都支持希腊退出欧元区.CSU与德国总理梅克尔所在的基督教民主党(CDU)属同一阵线.
"我们对希腊已经仁至义尽.绝不能再有更多救援.一个国家若没有意愿或能力满足条件,就必然有退出欧元区的可能,"Dobrindt表示.
对欧盟救援一事,CSU的态度经常比CDU更激烈.但他的评论也突显出,德国对希腊一直未能实现援助计划所要求的改革目标感到十分失望.
"希腊应该开始用德拉克马来支付一半的公务员薪资、养老金和其它支出,"Dobrindt说.
"对希腊来说,逐步重新启用德拉克马比骤然改变来得好.将德拉克马当成(与欧元)并行的货币,将会带来经济成长的机会."
Dobrindet并未解释,希腊如何能在不引发金融市场动荡及银行挤兑的情况下,部分恢复旧货币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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