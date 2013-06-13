希腊政府关闭国家广播电视公司

路透雅典6月12日 - 希腊总理萨马拉斯周三面临执政联盟内部的政治哗变，此前其政府突然在午夜关闭了国家广播电视公司。

在宣布决定数小时后，国家广播电视公司ERT的电视频道停止播出，新闻节目也被中断，政府称此为临时性举措，旨在停止浪费纳税人钱财。

萨马拉斯表示，关闭国家广播电视公司表明了一种政治意愿，要让希腊这个“现实世界中唯一的恐龙还能生存的侏罗纪公园”发生转变。

但他的两个中左翼盟友感到愤怒，称此事未和他们磋商，并要求恢复国家广播电视公司运营，但他们并没有发出退出政府的威胁。

希腊刚刚摆脱经济崩盘导致的政治危机，而此番冲突又使国内政局重现紧张气氛。

工会号召进行24小时全国大罢工，而且各个媒体的记者发起了无限期罢工。一些报社关闭，私营电视台重播肥皂剧和情景喜剧，来替代新闻节目。

泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)呼吁召开联盟各党领导人的紧急会议。另一个联盟小党派--民主左翼党称，有必要对广电业进行重组，但要在不关闭这些机构的前提下进行。

一位政府消息人士称，总理萨马拉斯已同意在未来几天和联盟各党会晤，但萨马拉斯明确表示无意退让，并认为对国家广播电视公司的支持是“把希腊拖入此番困境的伪善大爆发”。

“这些年来，人们一直在问谁有改变现状的政治意愿，”他说，“我们就有这样的政治意愿...没有什么比昨天的决定更能证明这一点的了。”

希腊重现政治动荡，令欧洲股市周三承压收低。

股票指数提供商MSCI明晟周二将希腊从发达市场地位调降至新兴市场地位。这使得希腊成为历史上第一个失去发达市场地位的国家。这一举动不仅在象征意义上令人难堪，而且亦可能会促使追踪指数的基金经理放弃投资。

本周稍早，希腊的私有化计划也遭遇挫折，宣布暂停出售一家天然气公司。这些不利的情况改变了投资者对希腊不断上升的信心；此前投资者信心改善曾促使萨马拉斯宣称，希腊被赶出欧元区的风险已经消失，“希腊式复苏”正在进行中。

中右翼领导人萨马拉斯去年上台，其脆弱的执政联盟有两个中左翼政党加入。

萨马拉斯所属的新民主党的一位官员表示，总理正考虑进行信任投票，但一位政府高官否认了上述计划。

希腊政府承诺数周内恢复ERT营运，称其突然关闭这家公司，是因担心公司员工毁坏国有设备。

一些ERT的新闻工作者占据了广播公司大楼，无视政府命令，继续通过互联网播出节目，新闻主播严厉谴责关闭公司行为，并反复播放数以千计的抗议者聚集在大楼外的画面。

一位政府高官称，根据救援协议要求，希腊政府制定了一个裁撤2,000名政府雇员的计划，其面临着向到访的欧盟和国际货币基金组织(IMF)检视官员说明计划执行情况的压力，而关闭ERT是目前达到目标的唯一选择。

欧盟称并未将关闭ERT列入救援协议当中，但并未质疑此决定。法国社会党政府直接发出谴责，称此举“非常令人担忧和遗憾。”(完)

(翻译 张荻/兰秀娟 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。