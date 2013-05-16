《热点透视》希腊每况愈下的局面或转为蒸蒸日上

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Viktoria Dendrinou/编译 戴素萍

路透伦敦5月15日 - 周三对希腊债券来说是意义非凡的一天。早上时，希腊10年期政府公债的收益率(殖利率)下跌逾1个百分点至8.1%，为近三年来最低水准。稍晚时收益率回升，但投资人有不少可以买进更多希腊债券的理由。

评级机构惠誉是今早走势令人振奋的背后原因。该机构将希腊主权债评等调升一个级距至B-，距离上次调降刚好将近满一年。当时希腊看来可能退出欧元区，如今则有希望能够减轻债务。由于官方方面承担了大多数的债务，民间领域可望避开损失。投资者对于希腊民间企业也更加友善。其中一些企业已经能够展延旧债或发行新债。

信评回升和债务负担减轻取决于希腊财政和经济的大幅改善。不含利息支出的政府基本预算赤字相当于国内生产总值(GDP)之比已下降了约10个百分点。国际货币基金组织(IMF)估算，希腊和其贸易伙伴劳动成本的差距自2010年以来已缩减了三分之二。这样的竞争力已反映在观光业收入上，预计今年观光收入将创纪录新高。

惟政治情势仍然不稳，但希腊联合政府已设法推动许多结构性改革。民营化还在继续进行，尽管速度不快，此外，银行业将在6月完成资本重整。更多的希腊人似乎认为银行是安全的；4月份的存款金额较2012年6月高出170亿欧元。

最重要的经济数据尚未反应这类好消息。今年第一季GDP较上年同期萎缩了5.3%，2013年的经济规模下滑至只有危机发生前的四分之三，失业率高达27%。公共部门仍效率不彰，企业文化依旧不够健全。

但一年以前，希腊看来像是一个每况愈下的国家。如今则看来开始蒸蒸日上。(完)

(译文审校 张明钧)

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