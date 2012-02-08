希腊再推迟救助磋商招致欧盟警告

希腊各政党周二再次推迟决定是否进行艰难的改革，换取新一轮国际援助以避免无序违约，似乎对欧盟的警告充耳不闻。欧盟表示，欧元区能够承受希腊退出的影响。

* 欧盟官员称月中必需达成方案

* 政党高层将再次推迟归咎於没有时间考量协议草案

* 默克尔承诺不会强迫希腊退出欧元区

* 荷兰首相称欧元区能够应对希腊退出的影响

* 工会举行24小时罢工

路透雅典2月7日电---希腊各政党周二再次推迟决定是否进行艰难的改革,换取新一轮国际援助以避免无序违约,似乎对欧盟的警告充耳不闻.欧盟表示,欧元区能够承受希腊退出的影响.

希腊已多次错过期限,而总理帕帕季莫斯的联合政府中的三党领导人将紧急会议时间推迟到周三.

周二,希腊示威者在雅典焚烧了德国国旗.德国总理默克尔则试图缓和不断升级的紧张形势,承诺不会逼迫希腊退出欧元区.但荷兰首相则表示,欧元区能够泰然应对希腊的退出.

一位政党官员将周二的延期归咎於文件丢失,与周一延期时给出的原因相同.这次延期可能令欧元区领导人大怒.

"原因是政治领袖们没有时间评估救助计划当中的举措,"上述不愿具名的官员表示.

会议定於周二1900GMT开始,而就在开会半小时前,保守党、社会党和极右翼政党领导人还没有拿到与欧盟和IMF的草拟协议.

"我们不能简单地说行或者不行,除非我们获得国家有关当局的保证,这些举措合法,且会使希腊摆脱危机,"极右翼LAOS党领导人George Karatzaferis表示."我们还有时间.在涉及到国家未来的时候,我们会安排好时间."

各党派领导人对是否接受协议中严苛的条款举棋不定,这些条款意味着许多希腊人的生活标准都要大幅下滑.

工会周二举行24小时罢工,抗议者在议会大楼外面与警察发生冲突,他们大喊:"不要倒退到中世纪!",这加剧了领导人的压力.

由於一次次推延,最後期限在迅速失去意义.上周末,财长韦尼泽洛斯表示,周日前必须达成协议,但之後又拖至周一作为回应欧盟的最後期限,後来又承诺周二会做出决定.

**默克尔面临挑战**

希腊犹疑不决对默克尔当局是个挑战,默克尔政府是希腊纾困案的主要金主.她在周一时表示,"时间是至关重要的",对於一再拖延的目的表示不解.

希腊的怒火正日益集中到德国身上,默克尔周二试图平息这种氛围,警告称迫使希腊放弃欧元将有"意想不到的後果."

"我不会逼迫希腊退出欧元区,"她在柏林博物馆与年轻人会谈时回应一位希腊学生的提问.

欧元区成员国不能逼迫其同伴退出欧元区.但欧元区一些决策人士已开始公开谈论先前私下讲过的事;即如果希腊不接受抒困条件,他们可能不会主动竭力来阻止希腊脱离欧元区.

荷兰首相吕特(Mark Rutte)表示,如果希腊没有按规定履行承诺,欧元区没有希腊也可以存活.

"欧元区其他地区现在足够强劲,可以承受希腊的退出,"吕特对荷兰公共广播电台NOS表示.

"他们真的必须要执行所有承诺会采取的举措.如果没有做到,我们无法帮助他们."

帕帕季莫斯一直在试图说服各党派领袖接受欧盟和IMF提出的条件.

欧盟坚持希腊所有政党领袖均须签署撙节计划,但在希腊可能於四月举行大选的情况下,各党领袖显然不想加重选民的痛苦.但如果他们不这麽做,无序违约的可能就会浮现.

欧元区官员说,必须在2月15日之前与希腊就整套纾困方案达成一致,并由欧盟、欧洲央行及IMF批准.

历经数日协商之後,官员表示,降低最低薪资及取消假期津贴这两个胶着议题,似乎已获得大部分解决,但是有关辅助退休金的削减程度仍然僵持不下.

希腊周二的罢工导致观光景点及该国最大港口关闭,公共运输系统中断.抗议民众试图登上议会门前台阶时爆发冲突,民众高喊:"不要低头,要反抗!"

一名目睹抗议示威活动的公务人员对现行撙节措施表达出厌烦和愤怒,她的月薪因为这些措施几乎下调一半至900欧元,且税负更高.

"如果我知道撙节计划的目标,我并不介意在未来两年付出代价,"32岁的Leto Papadopoulou说,"可是这场危机似乎没完没了.从现在开始的10年内.我注定会是劳动力市场中的弃卒."(完)

--编译 梁睿雪/李爽/戴素萍/李婷仪;审校 张荻/程琳

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