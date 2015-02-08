标普调降希腊长期主权评等 警告达成债务协议时间有限

路透雅典2月6日 - 标准普尔周五将希腊长期主权信用评等由“B”调降至“B-”，并警告称希腊银行业流动性紧张，将限制新政府与债权人达成协议的时间。

“尽管新当选的希腊政府上任还不到两周，但我们认为，其有限的现金缓冲、官方优先债权人债务赎回日益临近，限制了其协商的灵活性，”标普在一份声明中称。

“流动性紧张缩短了希腊新政府与官方债权人达成协议的时间框架。”

标普称，希腊长期和短期债信评等仍位于负面观察名单中，意味着评等有可能还会被调降，并警告称，协商久拖不决可能导致希腊经济形势恶化。

“与官方债权人的协商拖得时间太久，可能还会导致...存款提取，在最糟情况下，可能出现实施资本管制，无法获得最后贷款人融资，这有可能导致希腊退出欧洲经济暨货币联盟(EMU)。”(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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