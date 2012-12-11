未来希腊政府退出欧元区可能性为三分之一--标普

路透特拉维夫12月10日电---标普欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级主管Moritz Kraemer周一表示，未来希腊政府决定退出欧元区的可能性有三分之一。

但他也称，此举将导致非常不好的后果，可能使其他希望退出欧元区的国家打消这个念头。

Kraemer表示，希腊不会在现任政府执政的情况下退出欧元区，即便希腊在未来退出，欧元区也不太可能解体。

Kraemer在特拉维夫的一场会议上称：“我们承认，希腊政府，未来的政府，几乎肯定不是当前政府，决定退出（欧元区）的可能性不小……或许在种种努力后作出这种决定。在经历了年复一年的经济衰退、生活水平的不断下降以及失业率的不断上升后，你或许会尝试与你长时间展开的努力道别。”

他表示，类似此举将是希腊政府的决定，而非欧洲核心国家决策者的决定。

“如果真会发生这种情况，我们认为概率有大约三分之一。我们认为，此举对希腊社会、政治和经济领域所产生的后果将非常负面、非常消极，实际上，它将近乎带来人道主义危机。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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