未来希腊政府退出欧元区可能性为三分之一--标普

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透特拉维夫12月10日 - 标普欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级主管Moritz Kraemer周一表示，未来希腊政府决定退出欧元区的可能性有三分之一。
但他也称，此举将导致非常不好的后果，可能使其他希望退出欧元区的国家打消这个念头。
Kraemer表示，希腊不会在现任政府执政的情况下退出欧元区，即便希腊在未来退出，欧元区也不太可能解体。
Kraemer在特拉维夫的一场会议上称：“我们承认，希腊政府，未来的政府，几乎肯定不是当前政府，决定退出（欧元区）的可能性不小……或许在种种努力后作出这种决定。在经历了年复一年的经济衰退、生活水平的不断下降以及失业率的不断上升后，你或许会尝试与你长时间展开的努力道别。”
他表示，类似此举将是希腊政府的决定，而非欧洲核心国家决策者的决定。
“如果真会发生这种情况，我们认为概率有大约三分之一。我们认为，此举对希腊社会、政治和经济领域所产生的后果将非常负面、非常消极，实际上，它将近乎带来人道主义危机。”（完） (编译：靳怡雯 发稿：张家伟)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。