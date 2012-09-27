希腊与西班牙示威者抗议新节支措施

* 马德里和雅典的示威者与警方发生冲突

* 示威者反对新节支措施

* 西班牙逐渐倾向於请求国际援助

路透雅典/马德里9月26日电---欧元区危机最深重的两个国家--希腊和西班牙将要面临新的节支举措,导致民众愤怒情绪高涨,雅典和马德里的示威者与警方发生冲突.

数以千计的希腊民众参与了这场一年多以来规模最大的示威活动.在周三一些最严重的暴力对抗中,闹事者向警方投掷汽油弹,而警方则使用了催泪弹.

动乱爆发前,有接近7万民众游行至希腊议会门前,高呼"欧盟、国际货币基金组织(IMF)滚出去!".就在同一天,希腊举行大规模罢工,抗议国际金主提出的进一步节支要求.

"我们再也受不了了-我们正在淌血.这样下去我们无法养大我们的孩子,"54岁的Dina Kokou表示.她是四个孩子的母亲,每个月生活费仅1,000欧元(1,250美元).

在马德里,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周二面临严峻考验,该国首都街头出现暴力事件,而且有关加泰罗尼亚(Catalonia)自治区分裂出去的传闻日益增多.在逐步走向申请欧洲援助的道路上,拉霍伊仍然谨慎小心,明白这样做已经让欧洲其他国家的领导人因此而下台.

在公开场合,拉霍伊一直排斥很快求援的呼声,但暗地里则在设法满足援救资金所附带的严苛条款.

拉霍伊周四公布了颇为严苛的2013年预算案,旨在释出信息,表明尽管西班牙经济陷入衰退且失业率高达25%,但仍在努力削减赤字.

西班牙今年似乎将无望实现公共赤字与国内生产总值(GDP)之比为6.3%的目标.同时该国央行称,第三季经济持续大幅萎缩.

欧元区决策者在向拉霍伊施加巨大的压力,要求其采取更加严厉的措施,特别是冻结养老金.

评级机构穆迪周五将发布西班牙债信评级的最新报告,可能将该国评级调降至垃圾级.

一家独立的西班牙银行业审计机构也将在周五发布报告,阐明在欧洲已批准的1,000亿欧元(1,300亿美元的)西班牙银行业纾困计划中,西班牙政府需要动用多少资金.

**接近申请援助**

拉霍伊周三表示,如果债务融资成本在高水平停留的时间过长,他准备寻求国际援助救助.

"(如果这样)我将会请求援助,对此我可以作出100%的保证,"他向华尔街日报表示.

拉霍伊并称,他尚未决定是否允许养老金随通胀上调,如果上调,可能导致西班牙政府今年额外支出60亿欧元.

他的讲话以及西班牙央行有关经济的警告推升了该国的举债成本,指标10年期公债收益率跳涨至6%,这被认为是中期内难以持续的水平.西班牙主要股指.IBEX下挫3.46%至两周低位.

西班牙政府将遏制地方政府过度开支作为节支措施的一部分而加以推动,已引发加泰罗尼亚地区独立热情高涨.该自治区位於西班牙东北部,是该国最富裕的地区,占该国经济产出的五分之一.

加泰罗尼亚地区主席Artur Mas周三表示,应就地区独立问题举行全民公投,而中央政府称此举将违反宪法.(完)

--编译 梁睿雪/兰秀娟/肖群英;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。