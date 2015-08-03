希腊股市闭市五周复盘首日即遇暴跌 银行股重挫

路透雅典8月3日 - 希腊股市周一大幅收低，之前因为担忧希腊很快将被赶出欧元区，该国股市关闭达五周之久。

周一银行股暴跌30%触及跌停板。大盘主要股指.ATG收跌16.2%，在开盘下挫将近23%后略为扳回一些跌幅。

这是该国股市至少自1985年开始有现代交易记录以来的最大单日跌幅，1987年华尔街股市崩跌时，该国股市跌幅为下挫15%。

与此形成对照的是，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数FTEU3当日收高。

“市场重挫，是预料之中的事，”雅典Beta Securities首席交易员Takis Zamanis称。

在希腊指标股指中占大约20%权重的银行类股跌势尤为严重。整体银行类指数.FTATBNK下跌30%，触及跌停。

该项银行类指数所有五支成分股--希腊国家银行(NBGr.AT)、Alpha Bank (ACBr.AT)、Piraeus Bank (BOPr.AT)、Attica Bank (BOAr.AT)和Eurobank (EURBr.AT)--多数交易时间都跌停锁死，无人买进。

希腊民众担心其欧元存款被迫换成新德拉克马，因而竞相提走他们在银行的欧元，导致希腊银行业存款严重流失，借助了欧洲央行提供的救助资金才得以勉强支撑。

交易商称，他们预计下个交易日银行类股还会进一步下跌。

“预计银行类股周二还有进一步下滑的空间，直至买盘出现，”一位不愿具名的基金经理称，“市场将需要数天时间才能企稳。”(完)

(编译 郑茵/刘秀红 审校 李婷仪)

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