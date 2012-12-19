希腊公共部门工人罢工抗议节支方案

2012年12月19日，希腊雅典一个火车站因工人罢工而停止运营。 REUTERS/John Kolesidis

路透雅典12月19日（记者 Renee Maltezou） - 希腊公共部门工人周三举行罢工，抗议新的节支措施和裁员计划，造成交通中断、航班停飞、学校及税务部门关闭。

这次24小时罢工是9月以来一连串抗议减薪和增税方案的最新一次罢工。减薪增税是国际借款人向希腊提供援助贷款的前提条件。

罢工由希腊工会ADEDY发起，该工会代表着约50万公共部门从业人员，即占希腊总劳动人口约四分之一的工人。

“我们要求政府调整这些不公平的政策，这样的政策不仅伤害工人，还扼杀公共行业，”ADEDY负责人Costas Tsikrikas说。“我们预计会有很多人参加罢工。”

数以千计的教师、医生和市政工作人员预计会走上街头，参加当天在雅典市中心举行的罢工。不过，这次罢工的参与人数可能少于上月的示威人数，当时的示威是在希腊议会通过节支方案前举行的。

希腊民间行业工会GSEE亦表示，将团结一致举行为时三小时的罢工，还会参加目的地为行政改革部大楼的游行。隶属共产党的PAME组织也可能举行单独集会。

铁路部门工人也发动了48小时的罢工，以抗议执政联盟私有化铁路公司的计划。地铁和电车工人也将在周三举行数小时的罢工，并计划在周四举行24小时罢工。

希腊警方周三在雅典部署了约2,000名警力。不过，警方官员称，预计不会出现严重的暴力事件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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