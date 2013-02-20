希腊周三将爆发全国性罢工

路透雅典2月20日 - 希腊民众计划周三举行全国性罢工，抗议政府的节支措施，这将导致交通中断、公立学校和税务机构关闭，医院也只留下应急人员，整个国家几乎陷入瘫痪。

希腊两个最大的工会计划组织24小时大罢工，抗议政府的节支措施，称这只会让民众的日子更加难过。

民间部门工会GSEE称：“政府的政策毫无出路，影响民众生活，导致社会贫困，经济陷入衰退和危机，我们的罢工就是对此作出的回应。”该工会与公共部门工会ADEDY共同组织此次罢工。

“只要政府执行这些政策，我们就将继续抗争。”

希腊总理萨马拉斯领导的新政府急于向外界表明，政府将落实其向欧盟和国际货币基金组织（IMF）承诺的改革。

政府对罢工采取强硬立场，今年已两次诉诸紧急法令，强制罢工的船员和地铁工人复工。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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