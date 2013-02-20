希腊周三将爆发全国性罢工

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透雅典2月20日 - 希腊民众计划周三举行全国性罢工，抗议政府的节支措施，这将导致交通中断、公立学校和税务机构关闭，医院也只留下应急人员，整个国家几乎陷入瘫痪。
希腊两个最大的工会计划组织24小时大罢工，抗议政府的节支措施，称这只会让民众的日子更加难过。
民间部门工会GSEE称：“政府的政策毫无出路，影响民众生活，导致社会贫困，经济陷入衰退和危机，我们的罢工就是对此作出的回应。”该工会与公共部门工会ADEDY共同组织此次罢工。
“只要政府执行这些政策，我们就将继续抗争。”
希腊总理萨马拉斯领导的新政府急于向外界表明，政府将落实其向欧盟和国际货币基金组织（IMF）承诺的改革。
政府对罢工采取强硬立场，今年已两次诉诸紧急法令，强制罢工的船员和地铁工人复工。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。