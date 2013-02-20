希腊周三将爆发全国性罢工

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典2月20日 - 希腊民众计划周三举行全国性罢工，抗议政府的节支措施，这将导致交通中断、公立学校和税务机构关闭，医院也只留下应急人员，整个国家几乎陷入瘫痪。
希腊两个最大的工会计划组织24小时大罢工，抗议政府的节支措施，称这只会让民众的日子更加难过。
民间部门工会GSEE称：“政府的政策毫无出路，影响民众生活，导致社会贫困，经济陷入衰退和危机，我们的罢工就是对此作出的回应。”该工会与公共部门工会ADEDY共同组织此次罢工。
“只要政府执行这些政策，我们就将继续抗争。”
希腊总理萨马拉斯领导的新政府急于向外界表明，政府将落实其向欧盟和国际货币基金组织（IMF）承诺的改革。
政府对罢工采取强硬立场，今年已两次诉诸紧急法令，强制罢工的船员和地铁工人复工。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。