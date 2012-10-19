希腊数万人罢工 抗议财政紧缩

路透雅典10月18日电（记者 Harry Papachristou/Lefteris Papadimas）---希腊民众周四举行大罢工抗议财政紧缩方案，警方与投掷石块和汽油弹的示威者发生冲突。

这是希腊三周来发生的第二次大规模示威，近4万人走上雅典街头进行抗议，以向在布鲁塞尔举行的欧盟领导人会议表明，新的薪资和养老金削减计划只会加剧他们的困境。

在议会前的广场上，少许示威者朝警方投掷石块、瓶子和汽油弹，导致局面变得紧张，并促使防爆警察发射催泪弹驱散示威者。

医院消息人士告诉路透，一位65岁的示威者因心脏病发作不幸身亡。另外还有三人受伤，约50名示威者因涉嫌袭警被拘捕。

这次罢工由希腊最大的两个工会ADEDY和GSEE发起，大多数商业和公共部门活动陷入停顿。

“我们已是忍无可忍。他们已挖好坟墓把我们葬了进去，我们正在等待牧师诵读遗言，”58岁的水厂工人Konstantinos Balomenos说道。Balomenos的工资被减半至900欧元，两个儿子也已失业。

一些示威者举着希腊、西班牙和葡萄牙国旗，口中大喊着“欧盟、IMF（国际货币基金组织）滚出去”的口号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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