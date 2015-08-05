希腊股市有所企稳 但银行类股再次重挫

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典8月4日 - 希腊银行类股周二连续第二日大跌，拖累本可以扭转周一暴跌局面的主要股指。
雅典证交所25只蓝筹股中有19只周二上涨，主要股指.ATG仅下跌1.2%。该股指中银行股约占20%。
官员表示，他们预计未来几天的交易将趋于稳定。
由于今年大部分时间欧元储蓄外逃，银行业者亟需进行资本重组。银行股指数.FTATBNK收盘挫跌逾29%，周一就封在了30%的跌停板上。
很多非金融类股指数周二走高。比如，蓝筹零售类股.FTATRET涨幅超过11%，受主要成分股国际珠宝连锁公司Folie Folie(HDFr.AT)类似涨幅带动。
非金融类股上涨显示，估值处于历史低位吸引投资者买入，而且对于希腊及其国际债权人之间可能发生更多风波的担忧主要体现在银行业。
“长期闭市后恢复交易的第二天，显示出我们正朝市场正常化方向发展的明确迹象，”希腊交易所集团(Hellenic Exchanges)执行长Socrates Lazaridis说。
上涨的个股包括：博彩集团OPAP(OPAr.AT)上升4.2%，Aegean Airlines(AGNr.AT)上扬8.8%。
希腊股市大盘主要股指周一重挫16.2%，市值蒸发约80亿欧元，之前因为担忧希腊很快将被赶出欧元区，该国股市关闭达五周之久。[nL3S10E5YA]
目前尚无希腊银行业问题蔓延至欧洲市场的迹象。很多投资者已经削减对希腊的曝险，并且更多地聚焦于德国和法国等欧元区核心国家。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 李爽/白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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