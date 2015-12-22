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国际财经 | 2015年 12月 22日 星期二 12:21 BJT

希腊监管机构取消银行股卖空禁令

路透雅典12月21日 - 希腊证券监管机构周一取消银行股卖空禁令。原先实施该禁令是为了防止银行业资本重组期间银行股价格面临压力，如今资本重组已于上月完成。

在卖空操作中，投资者会借入股票卖出，并希望之后能以较低的价格买回这些股票。

希腊资本市场委员会(Capital Market Commission)发布声明称，该委员会周一召开会议，决定取消银行股卖空禁令，但Attica Bank (BOAr.AT)例外，因为这家银行尚未完成增资。

该监管机构称，上述决定周二生效，至1月11日止。(完)

(编译 孙国玉；审校 汪红英/徐文焰)

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