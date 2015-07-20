版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 20日 星期一 14:17 BJT

雅典证交所周一仍将休市--官员

路透雅典7月20日 - 希腊周六颁布一项法令，允许国内银行在全国的所有分支周一恢复营业，进行有限的交易。

“但法令没有允许我们今天开市，”雅典证交所发言人Alexandra Grispou对路透表示。她不排除希腊股市可能在本周后期恢复交易的可能。(完)

(编译 杜明霞/白云; 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐