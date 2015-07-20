雅典证交所周一仍将休市--官员

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透雅典7月20日 - 希腊周六颁布一项法令，允许国内银行在全国的所有分支周一恢复营业，进行有限的交易。
“但法令没有允许我们今天开市，”雅典证交所发言人Alexandra Grispou对路透表示。她不排除希腊股市可能在本周后期恢复交易的可能。(完)
(编译 杜明霞/白云; 审校 王兴亚)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。