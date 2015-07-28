焦点：希腊股市周三或周四将重开 但本土投资者交易仍受限

2015年7月7日在雅典市中心的股票交易所前拍到的图片。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

* 本土投资者交易仍受限制

* 预计将发布关于何时恢复交易的命令

* 希腊证交所自6月29日以来一直关闭

路透雅典7月28日 - 希腊证券监管机构主管周二对路透表示，希腊股市周三或周四将恢复交易，结束长达一个月关门状态，但应欧洲央行(ECB)的要求，本土投资者的交易仍受到限制。

希腊银行关门并实施资本管制，以防大量取款导致银行倒闭，之后证券交易所自6月29日以来一直关闭。

希腊上周向欧洲央行提出尽快恢复股市交易的首份提议，因为如果股市休市太长时间，其在全球证券指数中的位置可能不保。

但这一进程推迟，因为欧洲央行希望确保希腊投资者不会将钱从银行取出并购买股票或债券。倘若发生那种情况，将进一步冲击该国依靠欧洲央行紧急融资来维持运作的银行业者。

希腊周二获得欧洲央行批准恢复股市交易，本国投资人的交易仍将受到限制，但外国投资者不受限制。

“委员会明天早上将开会决定雅典证券交易所将在周三还是周四恢复交易。”希腊资本市场委员会主席Konstantinos Botopoulos对路透说。

预计将颁布一项股市运作的行政命令，为恢复开市铺路。

消息人士稍早说，希腊监管当局周一提交欧洲央行两套重新开市的计划：一是交易完全不受限制，如同上周提出的建议；二是限制希腊投资者的交易活动，以防止资金逃离银行。

Botopoulos称，欧洲央行批准了第二项计划。他说：“我们在谈判中争取到的是，这些限制的持续时间将有限。”

**会发生什么？**

一位欧洲官员表示，股市恢复交易的过程之所以被推迟，是因担心开市可能导致崩盘，以及希腊政坛及银行业的未来仍不确定。

“没人知道，股市重开之后会发生什么情况。希腊资产是否会遭到抛售？无人敢说一切尽在掌控之中，”这名官员表示。

希腊监管机构一位高级官员称，将允许本土投资者利用现有的资金购买股票，如存于家中的应急资金，或者从国外转入的资金等，但不得动用其国内银行账户中的存款。

一些市场参与者曾警告，如果不对本土投资者的交易加以限制，将会给银行带来严重风险。

“问题在于，如果不对交易实施限制，很多希腊人就会提取存款购买股票或债券，”雅典证券公司Beta Securities的首席交易员Takis Zamanis向路透表示。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)称，应希腊证券监管机构的要求，针对希腊股票的做空禁令仍将有效。此项禁令将保持到8月3日，也影响希腊公债的电子交易。

希腊证交所关停时，主要股指.ATG较2月所及年内高点下跌16%。

富时罗素(FTSE Russell)上周决定，将其指数中的希腊成份股保留10天，若届时希腊股市仍未恢复交易将再作决定。(完)

(编译 李爽/李婷仪/刘秀红；审校 张涛)

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