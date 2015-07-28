欧洲央行通过希腊股市重新开市提议--官员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典7月28日 - 雅典股票交易所一官员表示，欧洲央行周二通过雅典交易所重新开市的计划，并对当地投资人的交易设限。希腊股市已关闭一个月之久。
该位官员并称，在希腊财政部就此事发布行政命令后，将会恢复交易，这为股市周三可能开市舖路。
“欧洲央行已经批准了，”该位要求匿名的官员对路透表示。“欧洲央行通过该计划，但对希腊投资人设下限制。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。