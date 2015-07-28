版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 07:30 BJT

欧洲央行通过希腊股市重新开市提议--官员

路透雅典7月28日 - 雅典股票交易所一官员表示，欧洲央行周二通过雅典交易所重新开市的计划，并对当地投资人的交易设限。希腊股市已关闭一个月之久。

该位官员并称，在希腊财政部就此事发布行政命令后，将会恢复交易，这为股市周三可能开市舖路。

“欧洲央行已经批准了，”该位要求匿名的官员对路透表示。“欧洲央行通过该计划，但对希腊投资人设下限制。”(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐