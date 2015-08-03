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国际财经 | 2015年 8月 3日 星期一 17:30 BJT

希腊股市开盘跌23% 结束五周闭市状态

路透雅典8月3日 - 希腊股市周一开盘大跌，此前在政府施加资本管控措施之下关闭了五周，政府此举是为了防止欧元逃出希腊。

希腊股市.ATG盘初跌近23%。该国最大商业银行希腊国家银行(National Bank of Greece)(NBGr.AT)跌停，跌幅为30%。

整体银行分类指数.FTATBNK亦跌停。

希腊股市此前最后一个交易日是6月26日。(完)

(编译 孙国玉；审校 张明钧)

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