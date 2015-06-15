调查：希腊今年退出欧元区的机率接近三分之一--交易商

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透6月15日 - 路透周一对欧元货币市场交易商的调查结果显示，希腊今年退出欧元区的机率接近三分之一，高于一个月前的预估值。
路透调查中值为，希腊今年退出欧元区的机率为30%。一位交易商预计机率为100%，另一位预计为99%。
上个月的调查结果为，交易商预计希腊今年离开欧元区的机率仅略高于20%。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透柏林1月20日 - 德国副总理加布利尔周五表示，如果美国新政府与中国开打贸易战，那么德国将需制定以亚洲为重点的新经济战略，在特朗普宣誓就任美国总统仅数小时后就对贸易保护主义发出警告。
路透首尔1月23日 - 韩国三星电子周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而非这款手机的软件或硬件问题。