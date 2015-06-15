调查：希腊今年退出欧元区的机率接近三分之一--交易商

路透6月15日 - 路透周一对欧元货币市场交易商的调查结果显示，希腊今年退出欧元区的机率接近三分之一，高于一个月前的预估值。

路透调查中值为，希腊今年退出欧元区的机率为30%。一位交易商预计机率为100%，另一位预计为99%。

上个月的调查结果为，交易商预计希腊今年离开欧元区的机率仅略高于20%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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