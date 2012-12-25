希腊需大力打击富人逃税--欧盟/IMF

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透雅典12月24日 - 欧盟与国际货币基金组织(IMF)周一发布报告称,希腊打击像医生与律师等职业严重逃税行为的努力正在减弱,必须重新加大力度.
根据国际贷款人11月编制的调查报告,希腊仅完成了贷款人所制定的收回欠税目标的一半,而审计工作则连目标的一半都没达到.
报告称,"代表团担心希腊当局已变得懈怠,打击富人与自由职业者逃税的努力恐怕在减弱."
截至9月底,希腊当局调查了440宗疑似的富人逃税案例,而今年全年的目标是1,300宗.目前为止,希腊收回了约11亿欧元逾期税款,没达到20亿欧元的目标值.
国际贷款人敦促希腊改善征税做法,把重点放到最可能产生成效的案例中,"医生和律师就是很好的着手点."
逃税现象加大了希腊政府支撑财政的难度,该国目前还接受了2,400亿欧元的国际援助.在国内经济连续第五年萎缩之际,希腊财政收入达不到预期,且还必须实现财政目标,因此该国目前正在对依靠工资收入的中产阶级增税,这些人无法隐藏自己的收入情况.
希腊议会料将在圣诞节休会后通过一部新税法,计划未来两年征收税款约25亿欧元,这将是该国135亿欧元一揽子撙节措施的内容之一.
希腊政府说,延迟了许久的打击逃税的立法也将随之在今年稍晚制定.
根据国际贷款人的报告,希腊的个人与企业所欠税款达到530亿欧元,这约相当于希腊国内生产总值(GDP)的四分之一.欧盟/IMF称,希腊只能完成征收这个数量的15-20%,因为这类欠税案例中很多年岁久远.根据去年发布的欠税名单,希腊最大的欠税人是国有的铁路公司OSE.(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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