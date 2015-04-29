为追回外逃存款 希腊将对纳税人的外国存款提供税收优惠

路透雅典4月28日 - 希腊将允许该国纳税人申报在外国的存款，而不会加以惩罚，并对纳税人的外国存款提供税收优惠，此举旨在帮助希腊战胜可能导致该国破产的现金危机。

“政府将讨论一项法案，允许希腊公民自愿申报他们的国外存款，”希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在雅典会见瑞士官员后表示。

自2010年债务危机爆发以来，希腊人担心希腊可能会退出欧元区，将数以十亿计的欧元存款转至国外。存款外逃导致希腊银行业资金紧张，不得不依赖希腊央行融资来解决流动性问题。

这些存款中有一部分流入了瑞士的银行。

根据该计划中的法案，纳税人在外国的存款将被征收15%-20%的税赋，希腊财政部的一位高级官员称。此举是对那些将存款转至国外，但未向希腊税务当局申报这一收入的纳税人给出的一项激励。

否则未申报收入的存款人若被发现，将会被征收46%的税赋，并被处以46%的罚金。

瓦鲁法基斯说，该法案一旦获得议会通过，希腊和瑞士当局将签署一项政治协议，交换瑞士银行业所拥有的希腊存款相关信息。(完)

(编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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