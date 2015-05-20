希腊提议对银行交易课税以筹资--消息

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透雅典5月20日 - 两位与希腊债务谈判有接触的消息人士周三表示，希腊在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)的谈判中，提议对某些银行交易课税，藉以筹措收入，来满足财政目标。
“还没有最后定案，但正在讨论。”一名政府官员表示。“提议并非针对所有的银行交易。”
另一位接触谈判的消息来源称，讨论仍在“初步阶段”。
Kathimerini报稍早报导指出，希腊曾提议对银行交易课征0.1-0.2%的税款，以每年筹资3-6亿欧元为目标。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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