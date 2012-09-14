希腊否认有关其将需要第三轮援助的报导

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透雅典9月13日电---希腊财长周四否认一篇关於希腊派驻IMF代表称该国将需要第三轮援助的报导.
欧元兑美元因为这篇报导下跌,後来这篇报导引述的官员本人也予以否认.目前,三大国际机构的检查员正在考虑发放希腊第二轮援助的下一笔款项.
"希腊的立场由总理和财长确定,"希腊财政部长史托纳拉斯对路透记者表示,对道琼斯/华尔街日报的报导作出回应.
该报导引述希腊驻国际货币基金组织(IMF)执委会官员Thanos Catsambas的话称,希腊将需要从欧洲贷款机构获得第三轮援助.报导还称,希腊无法弥补资金缺口,第二轮援助的目标仅实现了22%.
Catsambas发布声明称,该报导"至少有三处重要错误".
他表示,"(希腊)从来没有讨论过或提及过第三轮援助计划,文章标题就不对."
他还否认他曾说过欧元区和欧洲央行应该弥补希腊的资金缺口.
"关於希腊的欧元区夥伴国,我不采取任何立场.我的说法是,IMF已经通过扩展资金工具提供四年期融资,目前来说,没有设想任何额外融资."他补充表示.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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