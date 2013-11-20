路透专访：希腊旅游业收入明年将创纪录，或助经济摆脱衰退--SETE主管

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透雅典11月19日 - 希腊旅游业组织SETE主管周二表示，希腊2014年旅游业收入将增长13%至创纪录的130亿欧元，提高该国经济明年摆脱深度衰退的机率。
旅游业是希腊经济最赚钱的行业，相当于经济产出的17%。希腊人中每五人就有一人任职于旅游业。
SETE主管Andreas Andreadis接受路透专访时说，来自英国游客的夏季预定增加10%，预示到访游客数量将增加。希腊旅游业以英国和德国游客为主。
还有更多东欧和俄罗斯游客到希腊旅游。
“根据我们的初步估计，2014年到访游客数量将超过1,800万，规模空前，收入也将达到创纪录的130亿欧元。”Andreadis表示。
在希腊陷于债务危机的情景下，该国旅店、饭店业主和旅游业都下调了价格，并且提升了服务质量，以吸引游客。
相比埃及和土耳其，希腊抗议撙节的游行较少，有助于希腊的形象。前两个国家在旅游业方面同希腊竞争，这两个国家因为撙节出现动荡，削弱了它们对游客的吸引力。
“希腊多年来首次从主要竞争者手中赢得市场份额，”Andreadis表示，并称希腊有望实现今年旅游业收入达到115亿欧元以及到访游客数量达到1,700万的目标。
“为了实现这些目标，希腊需要维持稳定的形象，并展示出对主要目标的决心和专注，这是关键。”他指出。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币