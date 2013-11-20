路透专访：希腊旅游业收入明年将创纪录，或助经济摆脱衰退--SETE主管

路透雅典11月19日 - 希腊旅游业组织SETE主管周二表示，希腊2014年旅游业收入将增长13%至创纪录的130亿欧元，提高该国经济明年摆脱深度衰退的机率。

旅游业是希腊经济最赚钱的行业，相当于经济产出的17%。希腊人中每五人就有一人任职于旅游业。

SETE主管Andreas Andreadis接受路透专访时说，来自英国游客的夏季预定增加10%，预示到访游客数量将增加。希腊旅游业以英国和德国游客为主。

还有更多东欧和俄罗斯游客到希腊旅游。

“根据我们的初步估计，2014年到访游客数量将超过1,800万，规模空前，收入也将达到创纪录的130亿欧元。”Andreadis表示。

在希腊陷于债务危机的情景下，该国旅店、饭店业主和旅游业都下调了价格，并且提升了服务质量，以吸引游客。

相比埃及和土耳其，希腊抗议撙节的游行较少，有助于希腊的形象。前两个国家在旅游业方面同希腊竞争，这两个国家因为撙节出现动荡，削弱了它们对游客的吸引力。

“希腊多年来首次从主要竞争者手中赢得市场份额，”Andreadis表示，并称希腊有望实现今年旅游业收入达到115亿欧元以及到访游客数量达到1,700万的目标。

“为了实现这些目标，希腊需要维持稳定的形象，并展示出对主要目标的决心和专注，这是关键。”他指出。(完)