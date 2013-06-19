版本:
中国
债券 | 2013年 6月 19日 星期三 11:14 BJT

标题新闻：三大国际金主对希腊支撑公共财政的审核将暂停一周左右，谈判料在6月底或7月初结束

路透6月19日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐