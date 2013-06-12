《希腊政经焦点》政府关闭国家广播电视公司，引发各方不满

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
本周稍早，希腊的私有化计划也遭遇挫折，宣布暂停出售一家天然气公司。这些不利的情况改变了投资者对希腊不断上升的信心；此前投资者信心改善曾促使萨马拉斯宣称，希腊被赶出欧元区的风险已经消失，“希腊式复苏”正在进行中。
中右翼领导人萨马拉斯去年上台，其脆弱的执政联盟有两个中左翼政党加入。
萨马拉斯所属的新民主党的一位官员表示，总理正考虑进行信任投票，但一位政府高官否认了上述计划。
希腊政府承诺数周内恢复ERT营运，称其突然关闭这家公司，是因担心公司员工毁坏国有设备。
一些ERT的新闻工作者占据了广播公司大楼，无视政府命令，继续通过互联网播出节目，新闻主播严厉谴责关闭公司行为，并反复播放数以千计的抗议者聚集在大楼外的画面。
一位政府高官称，根据救援协议要求，希腊政府制定了一个裁撤2,000名政府雇员的计划，其面临着向到访的欧盟和国际货币基金组织(IMF)检视官员说明计划执行情况的压力，而关闭ERT是目前达到目标的唯一选择。
欧盟称并未将关闭ERT列入救援协议当中，但并未质疑此决定。法国社会党政府直接发出谴责，称此举“非常令人担忧和遗憾。”(完)
(翻译 张荻/兰秀娟 审校 徐文焰)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。