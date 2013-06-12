《希腊政经焦点》政府关闭国家广播电视公司，引发各方不满

本周稍早，希腊的私有化计划也遭遇挫折，宣布暂停出售一家天然气公司。这些不利的情况改变了投资者对希腊不断上升的信心；此前投资者信心改善曾促使萨马拉斯宣称，希腊被赶出欧元区的风险已经消失，“希腊式复苏”正在进行中。

中右翼领导人萨马拉斯去年上台，其脆弱的执政联盟有两个中左翼政党加入。

萨马拉斯所属的新民主党的一位官员表示，总理正考虑进行信任投票，但一位政府高官否认了上述计划。

希腊政府承诺数周内恢复ERT营运，称其突然关闭这家公司，是因担心公司员工毁坏国有设备。

一些ERT的新闻工作者占据了广播公司大楼，无视政府命令，继续通过互联网播出节目，新闻主播严厉谴责关闭公司行为，并反复播放数以千计的抗议者聚集在大楼外的画面。

一位政府高官称，根据救援协议要求，希腊政府制定了一个裁撤2,000名政府雇员的计划，其面临着向到访的欧盟和国际货币基金组织(IMF)检视官员说明计划执行情况的压力，而关闭ERT是目前达到目标的唯一选择。

欧盟称并未将关闭ERT列入救援协议当中，但并未质疑此决定。法国社会党政府直接发出谴责，称此举“非常令人担忧和遗憾。”(完)