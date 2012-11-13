希腊再获两年时间以实现预算目标

* 希腊料再获得两年时间实现预算目标

* 目标延期将需要326亿欧元的资金

* 希腊不会在11月16日违约

* 欧元区财长或在本周晚些时候进行商讨

路透布鲁塞尔11月12日电---欧元区政府周一将不会同意向饱受债务问题困扰的希腊进一步发放资金,不过多位官员称,在不采取修正行动的情况下,希腊债务负担会达到多大,人们对此越来越倾向於达成共识.

根据一份为会议准备的草案文件,在布鲁塞尔会议上财长们应会再给予希腊两年时间来实现预算赤字削减目标,而这一让步的代价将是约330亿欧元.

尽管希腊在上周通过了严格的2013年预算案,但国际贷款机构仍需达成共识,使该国的债务水平到下个10年仍是可持续的.

贷款一直没有发放的原因是希腊脱离了所承诺的改革和预算削减目标,部分是因为今年稍早的三个月时间里该国举行了两次大选.希腊已从欧元区和国际货币基金组织(IMF)那里获得了两笔援助.

希腊议会周日晚间通过了2013年撙节预算案,且上周三通过了一项结构性改革方案,满足了欧元区发放下一笔315亿欧元紧急贷款的条件.

但多位官员称,在各成员国财长拿到由欧盟执委会、IMF和欧洲央行制定的"债务可持续性分析"报告并对此进行研究前,这笔资金将不会发放.

这份分析报告将列出希腊达成减债目标的方式,以及所设定的目标是否有实现的可能.该目标是到2020年或稍晚一点,将债务与国内生产总值(GDP)之比降至120%.

三名官员对路透称,国际贷款方将告诉财长们,希腊债务与GDP之比将在2020年降至144%,若保持当前政策不变,两年後将再降约10个百分点.

欧元集团主席贾克称:"今天不会达成确切决定,但我认为普遍感觉是我们希望以尽可能最有效的方式发放下笔援助."

因此,欧元集团将在11月20日会议上继续讨论希腊问题.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称,在决定下一步措施前,希望先了解三方国际贷款人在出访希腊期间得出的看法.

三方国际贷款人的执行情况报告计算得出,如果各国部长同意再给希腊两年时间来实现目标,那麽到2014年期间将另需约150亿欧元资金,而2015/16年间还将再需要176亿欧元,总计需要填补的资金缺口达326亿欧元.

周一部长会议上,如何填补这个缺口将是最重要的议题.

3月时各方给希腊定下的目标是到2014年让基本预算盈余占国内生产总值(GDP)比率达到4.5%,现在这个时限将被延後至2016年.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,IMF不同意贾克的观点.贾克认为,到2020年希腊债务与GDP之比由明年的190%左右降到120%,这个目标期限同样也要推後两年.

"在我们看来,到2020年实现120%的时间表是合适的,"拉加德说."我们的观点显然有所不同.希腊债务的可持续性才是最重要的,惟有如此希腊才能重新站稳脚跟."

IMF定下的债务与GDP之比目标是120%,并称由於希腊的经济低成长前景和较高的外部借贷要求,如果突破这个水平过多,将是难以为继的.

希腊将在11月16日偿还50亿欧元债务,该国曾寄望借助下一笔欧元区救援金来支付这笔债务.但由於资金难以及时到位,希腊准备对这笔债务进行展期.

"我们很有信心,这笔债务在展期方面没有问题,"一名债务机构高级官员向路透表示."我们在未偿公债规模上限方面与欧洲央行进行了沟通,因此不会有问题."(完)

--编译 兰秀娟/程琳/梁睿雪;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。