希腊逾半数年轻人无业

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透雅典3月8日电(记者 Harry Papachristou)---希腊去年12月份的失业率又创记录新高，无业年轻人数量首次超过就业年轻人。
希腊统计局(ELSTAT)周四表示，希腊总体失业率从11月的20.9%上升至21%，是欧元区失业率的两倍。
据统计，2011年的平均失业率自上一年度的12.5%上升至17.3%。
年轻人受到的影响尤为严重。年龄在15-24岁之间的无业年轻人数量首次超过就业年轻人。这一年龄段的失业率上升至51.1%，是三年前的两倍。
欧盟和国际货币基金组织要求希腊缩减预算，作为拯救该国债务危机的前提条件之一。
自2008年以来，希腊经济已萎缩五分之一。此间有大约60万就业岗位消失。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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