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债券 | 2014年 9月 18日 星期四 17:31 BJT

希腊数据：第二季失业率降至26.6%，创2012年第四季来最低

路透雅典9月18日 - 希腊统计局周四公布，第二季失业率从第一季的27.8%降至26.6%，

第二季失业率创2012年第四季录得26.2%以来最低。

数据显示，希腊128万失业人口中，有约74.4%属于长期失业，意味着他们失去工作至少12个月。

希腊已经公布了截至6月之前的月度失业数据，但与季度失业数据基于的样本并不相同。季度数据未经季节调整。(完)
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