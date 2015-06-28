一周焦点：希腊迎来决定性时刻 美国就业市场再次成为焦点

图为希腊雅典议会大厦前，支持欧盟的示威者手持希腊国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透伦敦6月26日 - 希腊周二将迎来决定性时刻，届时要么与债权人在最后一刻达成协议从而向国际货币基金组织(IMF)偿还16亿欧元债款，要么陷入违约泥潭。

持续数月的解冻援助金谈判无果而终，则可能引发银行挤兑和资本管制，并让两度接受纾困的希腊走上退出欧元区的道路。这还可能扰乱全球金融市场。

让我们拭目以待。

撇开希腊，本周的焦点可能是周四的美国非农就业报告以及周三的ADP民间就业数据；市场正在寻找美国经济持续成长拉动就业和薪资的迹象。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在6月16-17日政策会议后强调，任何升息决定将取决于就业市场改善。外界广泛预期美联储今年升息。

叶伦表示，希望“有更多明确迹象”表明就业市场正在复原，薪资增长将较当前“疲弱速度”加快。

经济分析师预计美联储9月将采取近十年来首次上调利率行动。

路透调查的分析师预计，美国6月非农就业岗位料增加23.2万个，5月意外大增28万个，巩固了升息预期。由于7月4日独立纪念日假期，6月非农报告将在周四公布。

周三的ADP民间就业报告料显示，6月民间就业增加21.8万人，5月为增加20.1万。

上月的就业报告显示，平均时薪增加2.3%，为2013年8月以来最高增幅，但远低于叶伦所认为的健康就业市场情况下应有的3-4%。

决策者在6月会议后表示，美国经济强劲力道可能足以支持年底前升息，尽管美联储在第一季经济萎缩后下调成长预估。

决策者对联邦基金利率到年底时适宜水平的个人预期仍集中在0.625%左右，暗示联储届时可能两次分别加息25个基点。

美联储理事鲍威尔上周表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息。算上鲍威尔在内，共有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息。

“我自己的预测是9月会加息，12月还会加息一次，”他补充称。

美国6月失业率料降至5.4%。鲍威尔以及包括联储副主席费舍尔在内的其他决策者曾表示，失业率是比GDP数据更好的衡量经济力道的指标。

5月失业率小升至5.5%，投资者对此乐观看待，认为这表明更多曾经放弃找工作的人重新加入到求职者行列。

**欧元区通胀**

鉴于欧洲央行继续每个月向经济注入数以十亿欧元计的资金，周二出炉的欧元区通胀率初值，将提供有关大规模刺激措施是否在有效提振经济增长和物价的指示。

接受路透访问的分析师预计，欧元区6月通胀年率为0.2%，低于5月的0.3%，更是远低于欧洲央行接近2%的目标水平。经历五个月的下滑或停滞后，通胀率在5月意外上升。

欧洲央行在6月会议上称，预计今年通胀率平均为0.3%，2016年和2017年料分别升至1.5%和1.8%。

若反弹力度强于预期，可能让分析师质疑，欧央行是否有必要继续执行主权债购买计划直至预定结束日期2016年9月。

一系列月度采购经理人指数(PMI)调查，也将提供欧元区及其他经济体进展如何的线索。

通胀微弱的趋势继续，是利率将开始上升的预期面临的最大威胁。即便全球油价近几个月跳涨，但美国5月通胀率持平，而英国仅为0.1%--人们认为英国是美国之后下一个最可能升息的国家，时间可能是明年初。

英国央行周三将发布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼将召开记者会，则会主导英国的关注。

报告可能谈论希腊危机担忧和升息前景引发的金融市场近期波动，以及金融部门能否应对流动性短缺。

报告还可能谈及英国楼市再度升温的迹象。一年前，英国央行为给过热的楼市降温而实施了房屋贷款限额，并严查借款者是否有能力偿还抵押贷款。

希腊债务危机的时间表：link.reuters.com/nuf94w

希腊政府债务和赤字：link.reuters.com/car38s

(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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