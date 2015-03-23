希腊总理访问柏林 将面对怀疑与指责

希腊总理齐普拉斯周一对柏林进行首次正式访问。他与德国总理默克尔都寻求淡化此次会谈的戏剧性，但默克尔盟友的公开质疑使得媒体将此次会面描述成一场西部决斗。德国媒体把齐普拉斯描述成一位离经叛道者，而把默克尔描述成一位竭力维持欧元区的治安官。路透