希腊公投结果伤及欧元与亚股 中国股市受救市举措推升

7月5日，希腊雅典，支持投“反对”票的民众在街上庆祝公投结果。希腊公投初步结果显示“反对”票占压倒性多数。 REUTERS/Marko Djurica

路透悉尼/东京7月6日 - 亚洲股市及欧元周一大跌，此前希腊投票反对撙节举措，让其在欧元区的前途岌岌可危，并加剧欧元区全面爆发危机的风险。

美国股指期货ESc1跌约1.2%，但脱离盘初低位。日股日经指数.N225跌1.4%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.5%。

中国股市逆势上扬，因中国周末公布多项重磅级支撑措施，为股市带来亟需的推助。

沪深300指数.CSI300盘初跳涨4.2%，沪综指.SSEC也一度劲扬5%。

但这样的涨势仅扳回近期的部分跌幅，且目前还不清楚，之前融资投机炒股的恐慌投资人，是否能忍住不抛售。

尽管亚洲市场初步反应震荡，交易员强调市场仍有序，并无金融紧张迹象，且许多人认为欧洲央行将介入，承诺在某个时点提供额外流动性。

日本政府表示，准备必要时在市场采取应对举措，且正与其他国家密切交流。

“目前很多都取决于欧洲央行会向希腊银行业者提供什么样的流动性支持，”花旗旗下股票交易策略主管Antonin Jullier称，“欧洲央行有能力遏制希腊问题扩散。”

欧元兑美元EUR=下跌0.5%至1.1055美元，但远高于稍早时低位1.0967。欧元兑日圆EURJPY=起初下跌约1.5%，但之后在一份规模庞大的买单支撑下，反弹至135.48日圆。

同样的，美元兑日圆JPY=也扳回早盘失地，几乎持稳于122.57。美元指数.DXY上涨0.2%，至96.279。

高评等主权债的需求，推低10年期美债收益率US10YT=RR10个基点至2.29%。

美国联邦基金利率期货<0#FF:>亦上涨，因投资人押注欧洲无止尽的不确定性，将使得美联储对升息一事更加谨慎，或者至少升息会更加缓慢。

在大宗商品市场，金价升至每盎司约1,168美元，但布兰特原油期货LCOc1价格下跌0.52美元至每桶59.80美元。

希腊最新报导称，公投中约有61%的选票支持政府，并拒绝纾困条件。

在该结果出炉后，德国要求希腊退出欧元区的呼声升高，引发欧元区爆发全面危机的风险。

德国总理梅克尔与法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一下午将于巴黎开会，欧盟的单一货币愿景面临推出以来的最大挑战。

倍感意外的欧洲领袖将于周二举行峰会讨论下一步行动，投资者担忧“希腊退出欧元区”可能鼓动其他国家反欧元的氛围。

消息人士表示，欧洲央行周一早晨举行电话会议，可能将对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)维持于目前有限度的水平。

虽然多名希腊政府官员已喊话否认计划推出平行货币，部分投资者认为雅典当局对于此事可能没有选择的余地。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/许娜/戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/李婷仪)

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