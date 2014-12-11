若希腊本月总统选举失败 将提前在1月举行大选--总理

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透雅典12月11日 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周四呼吁所有议员支持他提名的总统候选人以避免出现国家危机，他并称，如果议会未能在本月选出总统，希腊将提前在1月举行大选。
“未来几天我们都将面临评判，”萨马拉斯在对新民主党的议员发表讲话时说。“人们不希望进行选举。”
萨马拉斯表示，如果政府赢了总统选举投票，希腊就将完成一项暂停的金援评估，并从欧洲伙伴国寻求债务援助，还将签订一份预防性的信用额度，用于在金援计划结束后支持国家。
他称，希腊2月底之前的融资需求都能得到满足。对于有关政府可能会在三轮总统投票中提出不同的候选人的揣测，萨马拉斯称，三轮选举中政府的提名候选人都将是迪马斯(Stavros Dimas)。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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