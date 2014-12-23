焦点：希腊总理提议明年大选 但仍难以保证第二轮投票选出总统

图为12月17日希腊议会进行总统选举的第一轮投票时的场景。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典12月22日 - 希腊总理萨马拉斯突然提议明年底大选，以换取议员支持他提名的总统候选人。这为其与反对节支的左翼政党的博弈注入了新的动力。

然而在议会周二将进行第二轮总统选举投票之际，只有少数独立议员表达了对政府的坚定支持，因此投票结果似乎仍然难以确定。

若12月29日的第三轮投票还不能选出新的总统，就得在2月初举行大选，左翼激进联盟党可能会掌权，该党主张重新谈判国际救援条款。

这样的结果将冲击刚刚摆脱债务危机的欧元区。

希腊媒体周一报导，总理萨马拉斯提名的总统候选人迪马斯(Stavros Dimas)可能在第二轮投票中获得169票，距离决定性的第三轮投票所需的180票还差11票。这使得投票结果仍然胜负难料。第二轮投票需要200票。

“又增加了几张支持票，不过我认为选出总统的机率很渺茫，”雅典调查机构ALCO的负责人Costas Panagopoulos表示。

周二的投票将于当地时间中午开始(1000GMT)，结果可能在一个小时后公布，金融市场和希腊的欧盟伙伴国都在密切关注。

在周二的选举中，预计候选人迪马斯不会直接胜出，但这次选情将为最终的选举结果提供线索。在第一轮投票中，只有五名独立议员支持迪马斯，使政府获得了160票。

正常情况下，萨马拉斯的任期在2016年中期结束，周日他呼吁议会给予支持，承诺让支持欧盟的独立人士进入政府，并在2015年底之前举行选举，以换取他们投票支持迪马斯。

左翼激进联盟党，以及民主左翼党和独立希腊人党这两个较小政党，都拒绝了这项提议。

希腊股市大盘指数.ATG起初上扬，因投资者寄望可能达成协议从而避免提前选举。但随后股指回落至平盘水准。

上周五还爆出有人企图贿赂一名独立希腊人党议员，要其投票支持政府提名的总统候选人。这让本已不确定的前景更加复杂化。

检察官正在对这些指控进行调查。政府方面愤怒地反驳指控，称这是有人在精心策划。不过这已经加剧了投票前的紧张气氛。

根据周六的一项民意调查，过去几周民主左翼党的领先优势有所缩小，但仍领先执政联盟3.4个点。(完)

(编译 张荻/李春喜/郑茵 审校 张涛)

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