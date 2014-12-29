希腊总理萨马拉斯提议提前在1月25日举行大选

路透雅典12月29日 - 希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，他将提议提前在1月25日举行大选，此前议会否决了他提名的候选人担任总统。

萨马拉斯称，他对赢得大选有信心，并说他不会允许任何人动摇希腊在欧洲的地位，或者给希腊带来新的危机和预算赤字。

“所有那些投下反对票的人都要为希腊人民不希望经历的事情负责，”他在电视转播的讲话中说。“现在该由希腊人民去完成议会没有做到的事情，去终结不确定性，恢复稳定局面。”

他表示，将于周二会见总统Karolos Papoulias，提议解散议会并提出大选日期。

稍早前，反对党领袖齐普拉斯对总统选举投票结果表示欣喜，说这标志着救助计划的终结。(完)

(编译/审校 白云/于春红)

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