希腊不会考虑公投或大选--政府发言人

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透雅典4月24日 - 希腊政府发言人周五表示，希腊并不考虑举行公投或提前大选，因为政府已经获得了民众授权；希腊政府是在关键的欧元集团里加会议之前做出这一表态的。
“希腊政府并未考虑提前大选或举行公投，”政府发言人Gabriel Sakellaridis对Mega TV表示。
“我们没有理由讨论这些问题，因为我们已在1月25日获得了民众授权，并正在执行这一授权，”他说。
他表示，雅典寻求与债权人达成协议。“我们不想(与金主)闹僵，”他说。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
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