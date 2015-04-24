希腊不会考虑公投或大选--政府发言人

路透雅典4月24日 - 希腊政府发言人周五表示，希腊并不考虑举行公投或提前大选，因为政府已经获得了民众授权；希腊政府是在关键的欧元集团里加会议之前做出这一表态的。

“希腊政府并未考虑提前大选或举行公投，”政府发言人Gabriel Sakellaridis对Mega TV表示。

“我们没有理由讨论这些问题，因为我们已在1月25日获得了民众授权，并正在执行这一授权，”他说。

他表示，雅典寻求与债权人达成协议。“我们不想(与金主)闹僵，”他说。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。