希腊总理称有可能公投 但排除提前选举的可能

路透雅典4月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二称，如果债权人坚持政府注定无法接受的要求，他可能不得不进行公投，不过有信心能达成协议避免这种情况出现。

雅典几周后恐将耗尽资金，但与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人有关更多救援的谈判僵在改革举措方面，包括希腊削减养老金和就业市场自由化。外界愈发猜测齐普拉斯可能进行提前选举或公投来打破僵局。

齐普拉斯在1月就任以来首次接受主要电视访问称，预计5月9日之前能与债权人达成协议，此时约7.5亿欧元(8.155亿美元)的IMF贷款仅剩三天到期。他排除了违约的可能，但强调政府的优先要务是支付工资和养老金。

关于在无法达成协议的情况下，政府有什么选择的问题上，齐普拉斯排除了提前选举的可能，称政府被选举出才只有几个月。

但他说，希腊政府没有权力接受金主提出的，在其停止撙节授权之外的要求，它将必须交由希腊人民做决定。

“如果解决方案超出了我们的授权范围，我没有权力违反它，所以最后的解决方案必须获得希腊人民的认可，”齐普拉斯接受Star电视台采访时说。

“但我肯定我们不会走到那一步。尽管有诸多困难，但赢得协商的概率还是蛮大的。我们不应妥协，乱了阵脚。在这场较量中，谁怕谁就会输。”

齐普拉斯说，尽管在劳工改革、养老金削减、以及计划在部分受欢迎的岛屿上调增值税等关键问题上存在分歧，但希腊仍在为协商做最后冲刺。

他说，预计能在本周或下周就改革达成初步协议，出售资产将会是妥协内容的一部分，这包括两大项--出售比雷埃夫斯港，出租14个地区机场。

他还称，如果与俄罗斯就土耳其油管项目达成协议，希腊希望对方能预付30亿至50亿欧元的未来获利。(完)

(编译 王丽鑫/白云; 审校 艾茂林/于春红)

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