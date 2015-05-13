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国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 15:37 BJT

希腊并不打算进行公投或提前选举--内政部长

路透雅典5月13日 - 希腊内政部长周三表示，希腊希望与国际债权人达成协议，并且不打算进行公投或提前选举。

“我们正朝着有尊严的妥协的方向努力，”Nikos Voutsis对 Mega TV表示，“立即寻求公投或选举，并非我们目前的计划。”

欧盟最大的金主德国周一建议，希腊可能需要进行公投，来批准痛苦的经济改革，但雅典称目前无此计划，而其他人则警告公投可能令重要的救援延迟。

资金捉襟见肘的希腊，近几个月不断与欧元区国家及国际货币基金组织(IMF)进行会谈，寻求达成用现金换改革的协议。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧/于春红)

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