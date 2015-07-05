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国际财经 | 2015年 7月 5日 星期日 17:34 BJT

图表新闻：希腊公投结果会带来哪些影响？

路透伦敦7月5日 - 周日的希腊公投将令该国结束过去半年来与国际债权人争论不休的谈判，进入一个新的进程。

若公投结果为“赞成”，可能意味着希腊会出现一个新政府，展开一系列新的谈判并且留在欧元区。

若结果为“否定”，则可能意味着欧元区失去了一员，进而令欧元的稳定性受到动摇。

浏览希腊公投结果可能影响的相关图表，请点选：link.reuters.com/teb25w (完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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