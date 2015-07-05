图表新闻：希腊公投结果会带来哪些影响？

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦7月5日 - 周日的希腊公投将令该国结束过去半年来与国际债权人争论不休的谈判，进入一个新的进程。
若公投结果为“赞成”，可能意味着希腊会出现一个新政府，展开一系列新的谈判并且留在欧元区。
若结果为“否定”，则可能意味着欧元区失去了一员，进而令欧元的稳定性受到动摇。
浏览希腊公投结果可能影响的相关图表，请点选：link.reuters.com/teb25w (完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。