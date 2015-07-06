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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 08:29 BJT

等待希腊提出新计划 公投结果“让人遗憾”--欧元集团主席

路透布鲁塞尔7月5日 - 欧元集团主席暨荷兰财长迪塞尔布洛姆周日称，公投反对救援条款后，希腊当局应提出新的计划。他称公投结果对于希腊的未来“令人遗憾”。

迪塞尔布洛姆在一份声明中称，“为了让希腊经济复苏，各种举措和改革必不可少。我们会等待希腊当局提出计划。欧元集团将在周二(7月7日)讨论当前局势。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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