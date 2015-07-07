香港《信报》：希腊进入另一场高风险博弈

（7月7日社评）

经过一周的焦虑、揣测、威吓和相互叫阵，希腊民众终于以票发声，反对紧缩阵营在公投中以61.3%得票率大获全胜。对机关算尽豪赌一场的总理齐普拉斯、误判希腊人＂不见棺材不流泪＂的债权人，以至深信人在关键时刻总会选择妥协的投资者来说，这个结果都是一个意外。

齐普拉斯所以能在今年1月胜选上台，全因其领导的激进左翼联盟（Syriza）打正旗号拒绝紧缩，政纲立场获得多数选民认同。希腊民众以一人一票方式否决债权人为援希订立的条款，原属情理之内。问题是，该国选民既向勒紧裤头说不，又害怕面对脱欧后无可避免的震荡，舆论以至最后阶段民调皆不约而同预测正反双方票数势均力敌，最终反对阵营能以压倒性得票率胜出，着实令不少人大跌眼镜。

齐普拉斯上月底与债权方代表谈判期间，奇兵突出宣布举行公投，随即拂袖而去，令谈判于关键时刻在＂主角＂缺席下草草收场。＂希腊狂人＂此一举动，背后的军师显然是博弈高手、财长瓦鲁法基斯。这一转折令债务谈判从希腊政府与债权人之间的斗法，转化成希腊国民跟债权人的直接博弈（见周一沈旭晖＂国际学海迷津＂专栏）。

单从这一局的结果着眼，齐普拉斯赢了漂亮的一仗。＂巧合＂的是，就在希腊民众把不接受债权人方案写在墙上翌日，瓦鲁法基斯突然宣布辞去财长职务，颇有＂功成身退＂、让齐普拉斯得以在较少火药味的气氛下与债权人重启谈判之意。

雅典其中一个要求是削债，国际货币基金组织（IMF）虽一再表示愿意为希腊债务作出另一次减值，但欧罗区不论富国（德国、荷兰、芬兰）还是财困国（葡萄牙、西班牙），无不强烈反对向希腊激进左翼联盟让步。葡、西将分别于今年10月和11月举行大选，债权人此刻若同意接受希腊削债，有此先例，葡、西的反紧缩政党岂有不乘机发难，向选民力销＂希腊模式＂、力求把支持紧缩的传统政党拉下马之理？

欧洲央行若不应允希腊的要求，齐普拉斯只有两个选择，一是效法塞浦路斯2013年的做法，以储蓄户的存款挽救银行；二是重新引入希腊旧币德拉克马，印钞替银行重整资本。希腊副外长、债务谈判代表察卡洛托斯已表明不会考虑推出平衡货币制度（parallel currency），除非希腊退出欧罗区，否则第二个选项难以实行。

然而，第一个选项同样困难。塞浦路斯银行存户许多都是富裕的俄罗斯人，强迫此辈＂削发＂打救塞浦路斯银行，国内政治阻力不会很大。反观希腊，仍未调离本国的存款，绝大部分都是当地老百姓的血汗钱，一旦被政府没收，试问群众仍能保持冷静，不跟齐普拉斯算账吗？

公投之胜虽为齐普拉斯换来继续执政的空间，但摆在这位政治赌徒面前的是另一场更凶险的博弈。正正由于反对紧缩阵营高票胜出，希腊政府与债权人之间仅有的互信已告荡然无存，该国脱离欧罗区的风险正在迅速升温。

希腊反紧缩阵营获胜后，环球股市和欧罗滙价皆显着下跌，港股在A股大幅牵扯下尤其动荡。希腊与债权人即将出现的新一轮博弈，其中凶险之处在于＂三巨头＂大有可能采取静观其变策略，虽不会立即停止紧急融资，却任由希腊银行危机恶化，＂押注＂群众忍无可忍，以逸代劳，迫齐普拉斯和其政府下台。

激进左翼联盟的策略则是分化其他欧罗区国家，利用部分成员国对市场风险扩散的恐惧，力争她们为希腊赢取符合雅典最大利益的协议。哪一种情境较快出现，足以决定这场博弈的终局。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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