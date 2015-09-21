齐普拉斯在希腊大选中获得35.5%的选票

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典9月21日 - 希腊内政部在其网站上公布，在周日希腊大选已统计出的99.44%选票中，左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)赢得35.47%的选票。
内政部称，保守派希腊新民主党获得了28.09%的选票。
按此计算，左翼激进联盟党将赢得议会300个席位中的145个席位，新民主党赢得75个席位。
此次大选投票率为56.5%，1月大选为63.6%。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。