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时事要闻 | 2015年 9月 21日 星期一 12:29 BJT

齐普拉斯在希腊大选中获得35.5%的选票

路透雅典9月21日 - 希腊内政部在其网站上公布，在周日希腊大选已统计出的99.44%选票中，左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)赢得35.47%的选票。

内政部称，保守派希腊新民主党获得了28.09%的选票。

按此计算，左翼激进联盟党将赢得议会300个席位中的145个席位，新民主党赢得75个席位。

此次大选投票率为56.5%，1月大选为63.6%。(完)

(编译 孙国玉；审校 张荻)

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