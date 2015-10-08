希腊政府赶在首次纾困审核前赢得信任投票

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典10月8日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)所领导的政府在周四稍早轻松赢得信任投票，开始竞相通过重要的改革案，之后希腊将经历国际纾困案重要的首次审核。
希腊8月时已承诺要执行欧盟和国际货币基金组织(IMF)所同意的第三轮纾困计划，以换取860亿欧元的资金。希腊希望首次审核能尽快完成，如此才能在年底前就债务减免展开协商。
“我们将会迅速通过首次审核的障碍，我们将会就银行资本重组及债务等重大议题做出结论，并将以审慎的步调来改变希腊，”齐普拉斯在投票前的演说中表示。
“我确信我们会做到，”他表示。其并称，政府旨在11月内完成审核。
齐普拉斯在300席国会中获得155位议员的支持。
齐普拉斯在国会的阵营将在未来几周就改革、加税和削减退休金进行投票时受到考验。希腊必须在这些地方进行改革，才能得到30亿欧元的纾困援助，以及获得250亿欧元资金来重组其银行。
希腊必须在10月15日前将所需的第一组48项改革予以立法。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。